Министерството на външните работи (МВнР) не е разпространявало дипломатическа нота или друга официална кореспонденция, свързана с посещението в България на членове на семейството на официален представител на друга държава.

Това посочиха от МВнР в отговор на въпрос на БТА във връзка с изявление на министъра на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. На пресконференция днес Муцунски заяви, че очаква от България извинение и обяснение за "публичното оповестяване на дипломатическа нота" с информация за членове на семейството на Християн Мицкоски, пътували до българския курорт Пампорово.

Външният министър на Северна Македония иска извинение от България

Информацията, която през последните дни се разпространява в публичното пространство, се отнася до вербална нота от 6 януари 2026 г. и засяга отдавна отминали събития, обясниха от МВнР. Към настоящия момент тази информация не може да бъде възприемана като основание за заключения, че съществува непосредствена опасност за сигурността на граждани на България или на друга държава, добавиха от министерството.

МВнР отдава изключително значение на защитата на дипломатическата кореспонденция и спазва стриктно установените международни правила и практики в тази област, се казва още в отговора на българското външно министерство.