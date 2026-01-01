Продължава разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода „Петрохан”.

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”. Припомняме, че в понеделник по обед там бяха намерени телата на трима мъже,. В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията.

В неделя вечерта живеещи в района са чули изстрели, а в понеделник преди обяд е подаден сигнал на телефон 112 за пожар и няколко тела. Той е подаден от майката на единия от мъжете, с когото тя не е успявала да се свърже.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.

Полицията и прокуратура остават лаконични, като потвърдиха само, че са открити. Все още не е ясно дали по тях има огнестрелни рани, какво е оръжието на престъплението, както и какви са мотивите за случилото се. Според неофициални данни, тримата са простреляни, а един от тях се е обадил на майка си и е намекнал какво ще се случи.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.