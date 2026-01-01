Реакцията на институциите за убийствата в Петрохан издава координирана акция по прикриване на факти с разпространение на слухове и внушения. С брутално неуважение към паметта на жертвите и мъката на близките им, написа във Facebook съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков.

„Незаконният главен прокурор не се интересува от убийците, а коментира богоугодността на убитите. В пълен синхрон с прокуратурата Държавна агенция „Национална сигурност“ цитира един сигнал за педофилия, сектантство и паравоенни структури, подаден срещу жертвите преди две години – без обяснение защо сигналът изобщо не е разследван“, коментира депутатът.

Министърът на вътрешните работи в оставка се събужда четири дни по-късно, за да заклейми дейността на убитите – убийците не са му важни. Насред мъглата от конспиративни теории и очерняне на жертвите, „Има такъв народ", „Възраждане" и други патерици на ГЕРБ и ДПС са активирани да пришиват ПП-ДБ към случая. Както опитаха с училищния директор с камерите, който се оказа кадър на ГЕРБ, назначен от чиновници на ГЕРБ - и онази акция се провали. Ще се провали и тази, написа още Денков.

Парламентарният контрол днес беше отменен, за да не питаме премиера в оставка какво се случва в държавата на ГЕРБ и „ДПС-Ново начало", заявява Денков. С всичките си действия и бездействия, в последните си дни на власт това мнозинство за пореден път доказва, че е най-вредното за България за последните над 20 години. Вече не подбира средствата, за да се задържи в управлението. Затова на изборите трябва да опазим вота, да гласуваме мощно и да го пратим в историята, коментира Николай Денков.

Три тела с огнестрелни рани бяха открити на 2 февруари в хижа в района на прохода Петрохан. По-късно директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков коментира, че има лица, които се издирват, свързани с неправителствена организация. По думите на Васков е установено, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, каза също той и добави, че през 2022 г. сдружението има сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите относно опазване на природата в района.

За случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването, каза на 4 февруари изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов в Батановци, община Перник. Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си, каза още Сарафов.

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев съобщи, че преди две години ДАНС е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“. В хода на разследването са установени данни за престъпление, а резултатите от проверката са изпратени на прокуратурата, допълни той.