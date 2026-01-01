Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.

Обхватът на проверката е 2022 година до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

Проверката идва след новината за тримата мъже, убити край хижа близо до прохода „Петрохан“. Собственикът на хижата Ивайло Калушев към момента е в неизвестност.

Разследващите работят по няколко версии за смъртта на тримата мъже. Случаят все още крие много въпроси, а отговорите към момента са оскъдни.

Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев съобщи по-рано, че преди две години ДАНС е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“. В хода на разследването са установени данни за престъпление, а резултатите от проверката са изпратени на прокуратурата, допълни той. Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа и за дейност като на секта - да кажем отклонение от общоприетите религиозни възгледи”, каза Денев.