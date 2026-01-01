Повече от седмица след тройното убийство в хижа "Петрохан", казусът става все по-заплетен. В неделя бе намерен кемпер с телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишното момче във Врачанския Балкан. Сигналът за откритите тела е подаден в неделя сутринта от мъж, който е обхождал района около връх Вола.

Появи се мистериозно съобщение от собственика на „хижата на ужасите“ в Петрохан

Последната активност на Ивайло Калушев в социалните мрежи е публикация на стихотворението „Борба” от Христо Ботев, а превозното средство е намерено в близост до връх Околчица. Мястото е изключително труднопроходимо за леки автомобили и до него се стига само с високопроходима техника.

Полицията обяви, че тримата са били убити вътре в кемпера, където разследващите са открили и оръжия.

Проектилите и гилзите са открити в кемпера, който е бил оборудван с радиостанции и сателитна връзка. Неофициално се знае, че проектилите и гилзите от произведените изстрели са изцяло вътре в самия кемпер, няма такива извън кемпера, нито пък има данни да е стреляно отвън по посока на кемпера. По неофициална информация двама от откритите са простреляни в областта на слепоочието, а третият - под брадичката. Издирват се свидетели, свързани с групата.

Журналист, познавал убитите на „Петрохан“: Вероятно са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят

По какви версии се работи

Все още обаче от МВР не съобщават за водеща версия. Полицията не изключва версията убийство и последвало самоубийство. Продължава да не се изключва версията и за затворено общество с елементи на секта.

Пак неофициално се казва, че според това, което са видели по време на огледа, най-вероятно Ивaйло Калушев е убил двамата си спътници – 23-годишният Николай Златков и 15-годишното момче, след което се е самоубил. Тези изводи се водят и по разположението на телата вътре в самия кемпер, но така или иначе аутопсията, балистичната експертиза, взимането на барутни отлагания по тялото и ръцете биха могли да дадат повече яснота по въпроса.

Каква е връзката с убийствата на „Петрохан“

Първоначално бе съобщено, че камери на АПИ са засекли кепмперът на Ивайло Калушев да пътува към Бургас в ранните часове на 2 февруари. Дни по-късно стана ясно, че след 1 февруари, когато се предполага, че е извършено убийството на хижа "Петрохан", кемперът е пътувал към района на Врачанския балкан. Има доста третокласни пътища, които не са обхванати от камерите на Агенция "Пътна инфраструктура", заради което най-вероятно и по тази причина разследващите не са знаели точно накъде се насочва кемперът. В района има много пещери и пещерни образувания, където би могло евентуално тримата издирвани да се откриват. Не е ясно и кога се е случила стрелбата в самия кемпер – преди колко дни, дали вчера или в началото на седмицата. Отцепен е доста голям район около самия кемпер и се проверява. Ще бъдат назначени ДНК-експертизи и ще бъдат взети биологични материали – както от самия кемпер, така и около него.

Какво разказа дългогодишна приятелка на Ивайло Иванов:

Милена Малинова, дългогодишна приятелка на една от жертвите при случая „Петрохан” - Ивайло Иванов, разказа за неговата личност и избора му да заживее в планината. Тя изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията.

Малинова познава Иванов от ученическите и студентските години. Тя го описа като „многостранно развита личност” с „богата обща култура”. По думите ѝ той е имал „много добра кариера” като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината. „Той е живял в Америка, живял е в Япония, живял е в Мексико”, поясни тя, допълвайки, че Иванов е бил човек, на когото може да се разчита на 100%.

Относно версията за „затворено общество с елементи на секта”, приятелката на убития беше категорична: „Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група”. Тя определи като „пълен абсурд” и твърденията за „педофилска нишка”.

Коментар на психиатър

„Случаят с трагичните събития в хижа „Петрохан“ представлява т.нар. разширено меланхолно самоубийство", заяви Иван Иванов – ръководител на отделението по психиатрия в МБАЛ „Левски“ и съдебен експерт.

По думите му още преди 4 дни е изразил подобна хипотеза, която към момента в голяма степен се потвърждава. Според Иванов става дума за добре познат в психиатричната наука феномен, въпреки че официалните органи първоначално са заявили, че не са се сблъсквали с подобен случай. „Това са неща, известни на науката. Твърдението, че подобен случай не е срещан, не е напълно вярно“, посочи той.

Иванов обясни, че разширеното меланхолно самоубийство е свързано с най-тежката форма на депресия, при която страда не само психиката, но и тялото. Характерно за този тип състояние е налудничавото поведение, съпроводено с изключително силна вътрешна мъка, която често се пренася върху най-близките хора. „В такива случаи човек може да посегне първо на хората, които обича, а след това и на собствения си живот“, обясни съдебният психиатър.

Според него в конкретния случай най-вероятната версия е убийство, последвано от самоубийство. Иванов изрази мнение, че извършителят е Ивайло Калушев, като аргументира тезата си с оставеното писмо, адресирано до майката.

Иванов поднесе съболезнованията си към близките на жертвите и подчерта, че при убийството в хижата е възможно останалите мъже да са били силно повлияни от лидера на групата, поради което да не са оказали съпротива. „Агресията е изключително мигновена - тя се случва за секунди“, заяви той.

По думите му границата между гениалността и психичното разстройство е изключително тънка. Категоричен е обаче, че в този случай не става дума за наркобизнес, разчистване на сметки или сексуални мотиви.

Разследването тепърва трябва да даде окончателните отговори – балистичните експертизи, аутопсиите и ДНК-анализите ще покажат какво точно се е случило в кемпера и каква е пряката връзка с убийствата край хижа „Петрохан“. Шест жертви, сред които и дете, превърнаха планината в сцена на една от най-загадъчните и мрачни криминални истории у нас през последните години.