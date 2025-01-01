САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия заради войната в Украйна. Това предизвика вълна от политически реакции у нас.

Премиерът Росен Желязков

Желязков: „Лукойл“-Бургас е част от „Лукойл“-Русия, така че рафинерията попада в санкционния режим

Желязков коментира темата от Брюксел, където участва в среща на върха на ЕС. "Това са първите санкции, които администрацията на Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната кара както Европейския съюз, така и администрацията на Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се спре финансирането на войната", обясни премиерът.

"Лукойл-Бургас е част от системата на Лукойл-Русия. Част е, защото се притежава косвено повече от 50% от руския Лукойл, така че рафинерията попада в този санкционен режим. До 21 ноември има възможност да се извършват всички необходими транзакции и трансфери, ние имаме един месец, в който трябва да направим национално решение за това как да подходим като държава", каза още премиерът и уточни, че това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, рафинерията не работи с руски петрол, но тъй като ограниченията по смисъла на санкциите имат финансово измерение - ще има затруднения за рафинерията с оглед на нейната собственост.

ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира санкциите на САЩ, наложени върху руските петролни гиганти и призива на опозицията да се вземат мерки и да бъдат изслушани министри, за да не се стига до криза с горивата.

"Информиран съм и знаех, че ще се стигне до това. Сега сме говорили с финансовия министър, с управителя на БНБ много внимателно да се проследи и да се внимава, защото това не е шега работа. Можем да останем и без гориво в един момент. Трябва да е ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен. Ние сме готови с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни. Могат да се променят следващия месец", обясни той.

ПП-ДБ

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев припомни, че по време на кабинета „Денков“ представител в рафинерията в Бургас беше г-н Мицов: „Той заедно с министерствата на енергетиката и на икономиката бяха подготвили план за действие в случай, че се наложи държавата да реагира при такива санкции. Имаше подготвени договори да влязат чужди екипи в рафинерията, да се назначи специален управител, ако е необходимо, за да се осигури, че няма да има прекъсване на производството и подаването към мрежата бензиностанции в страната на бензин, дизел и всички горива“.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев заяви, че от ДБ предлагат изслушване на министрите на енергетиката, икономика и финансите, както и на представител на БНБ в предстоящата днес Енергийна комисия в НС по повод новината, че САЩ санкционираха руските петролни гиганти.

Припомняме, че Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.