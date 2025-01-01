От ДБ предлагат изслушване на министрите на енергетиката, икономика и финансите, както и на представител на БНБ в предстоящата днес Енергийна комисия в НС по повод новината, че САЩ санкционираха руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл". Това заяви депутатът от групата и съпредседател Ивайло Мирчев.

САЩ санкционираха руски петролни гиганти, цените на нефта скочиха

"Сигналът, който дойде от САЩ, е изключително сериозен, "Лукойл" е част от стратегическата структура на страната, изключително опасно е, ако той рязко попадне под санкции. Трябва бързо да знаем какво да правим, за да няма криза с горивата и България да посрещне адекватно тази възможност", посочи Мирчев и допълни: "Колкото по-бързо "Лукойл" се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние, но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия, тъй като това ще бъде още по-зле за страната ни от настоящата ситуция".

Той обясни, че към момента това не е обсъждано в Народното събрание. "Най-много Борисов и Пеевски да са обсъди на по пура какво да правят с рафинерията", каза още Ивайло Мирчев.

Депутатът призова българската държава и парламентът да се отнесат изключително сериозно. "Много бързо да се съдейства рафинерията да попадне в ръцете на нормален, чужд инвеститор, по възможност западен, за да може да не зависим от кефа на Путин за това какво прави той срещу Украйна и от това да страдат българските потребители, защото рискът е много голям. България ползва основно горива от рафинерията, тя е много ключова", посочи Ивайло Мирчев.

По отношение на промяната в Закона за ДАНС другият съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че те „не подкрепят промяната, която е изцяло в интерес на Делян Пеевски да си инсталира свой председател“.

„Дали това ще е Деньо Денев или Антон Славчев предстои да проверим“, добави той.

Според него ако, сложим начело на ДАНС човек на санкциониран по „Магнитски“, няма да изглеждаме сериозно пред нашите партньори от САЩ и Великобритания и те ще спрат да говорят с нас.