Президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева присъстваха на традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“.

БГНЕС

Благотворителната инициатива, посветена на здравето на българските деца, се провежда под патронажа на държавния глава за 23-а поредна година. Концертът започна в 20.00 ч. в Народния театър „Иван Вазов“ и се излъчи пряко в ефира на Нова телевизия, Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти подкрепиха каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокална група „Радиодеца“, БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група „D2”, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Валериа Войкова, Квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“, Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния коледен благотворителен спектакъл бяха актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов.

На 1 декември президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ на тържествена церемония в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ в София. Държавният глава каза, че „Българската Коледа“ се е утвърдила като символ на съпричастност към бъдещето на страната - децата, и заяви, че инициативата сплотява обществото, изгражда култура на взаимопомощ и укрепва доверието в човечността и надеждата за по-добро бъдеще.

Той допълни, че през 2025 г. „Българската Коледа“ е разполагала с бюджет от 3,75 млн. лева, подкрепени са 550 деца с общо 1,7 млн. лева за диагностика, лечение, рехабилитация и медикаменти, осигурена е високотехнологична апаратура за 26 лечебни заведения в страната.

Двадесет и второто издание на инициативата бе реализрана под надслов „Дари надежда на дете в беда“ и подпомогна клиники по педиатрия и неонатология в цялата страна като осигури високотехнологична апаратура за ранна диагностика и съвременно лечение

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

Информация за „Българската Коледа“, както и останалите начини, по които може да бъде направено дарение, включително и по време на концерта, са посочени на интернет-страницата на благотворителната инициатива: https://bgkoleda.bg/