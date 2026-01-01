Полският президент Карол Навроцки заяви, че все още не е взето решение дали ще присъства на първото заседание на ръководения от САЩ Съвет за мир, след като правителството първоначално отхвърли поканата за присъединяване към новия орган, предаде ПАП.

Коментарите на Навроцки последваха позицията на премиера Доналд Туск, че Полша няма да стане член на Съвета "при сегашните обстоятелства поради известни съмнения относно формàта му".

Темата задълбочи политическите разногласия между двамата полски лидери, които са в напрегнати отношения заради различията във възгледите си. Навроцки е смятан за съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, основател и председател на Съвета за мир.

Въпреки първоначалния отказ Туск заяви на заседание на кабинета, че Варшава ще продължи да анализира поканата и ще остане "гъвкава и отворена", като не изключва промяна на позицията при нови обстоятелства.

Съветът за мир първоначално беше създаден с цел да наблюдава възстановяването на ивицата Газа, но впоследствие разшири мандата си към други глобални конфликти. Първото му заседание ще се състои във Вашингтон в четвъртък.

Навроцки разкритикува и дипломатическия спор между посланика на САЩ в Полша Том Роуз и председателя на долната камара на парламента Влоджимеж Чажасти. Конфликтът беше предизвикан от отказа на Чажасти да подкрепи номинация за Нобелова награда за мир на Тръмп, обвинявайки американския лидер във водене на външна политика, основана на силата.

След изявлението Роуз обяви, че ще прекъсне контактите си с председателя на Сейма.

"Не е добре за Полша, когато посланикът на чужда държава, дори на велика суперсила и наш приятел, се налага на председателя на полския парламент. Също така не е добре, когато председателят на Сейма, воден от тяснопартийни интереси, очевидно вреди на полско-американските отношения", заяви президентът Навроцки.