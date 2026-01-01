Най-голямата джамия в Северна Македония, намираща се в квартала на Скопие Топанско поле, ще отвори врати за мюсюлманския празник Рамазан, предаде местният портал Рацин.мк.

Джамията в Скопие, построена от Турската религиозна фондация "Диянет" (TDV), чиито основи бяха положени през 2017 г., наближава финалните етапи на строителство и се очаква да отвори врати за поклонници по време на свещения месец Рамазан, отбелязвайки значително допълнение към религиозния и културен пейзаж на града, отбелязва изданието.

Дизайнът на джамията е вдъхновен от архитектурния стил на джамията "Михримах Султан" в Истанбул, с две 48-метрови минарета и цялостно оформление на комплекса, отбелязва турското издание "Тюркийе тудей". Вътрешната молитвена зала ще побира приблизително 1000 поклонници, докато откритите площи ще доведат общия капацитет до 3200 души.

Комплексът на джамията включва също офиси за ислямската общност на Северна Македония, конферентна зала с 250 места, търговски площи, офиси за съветника по религиозните въпроси от турското посолство и паркинг за 36 превозни средства, се казва още в информацията на турското издание.

Съветникът по религиозните въпроси в турското посолство в Скопие Мустафа Бодур заяви, че джамията е предназначена да служи не само като място за поклонение, но и като център за социални и културни дейности в общността.

Джамията ще бъде домакин на всички ежедневни молитви по време на Рамазана, започвайки с първата молитва тарауих, а също така ще включва рецитации на Корана (мукабеле) и проповеди.

Строителството на останалите части ще бъде прекъснато по време на свещения месец и ще бъде възобновено след Курбан Байрам, като пълното завършване и тържественото откриване са планирани за 2026 г., отбелязва изданието.

Мюфтията на Скопие Кенан Исмаили подчерта ролята на джамията като символ на силни институционални и културни връзки между Турция и Северна Македония.

"С имами от Турция и местни имами от Скопие джамията ще въплъщава единство, мир и хармония", каза той, цитиран от "Тюркийе тудей".