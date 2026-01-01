Ранена морска птица потърсила помощ, като чукала с клюна си на спешното отделение на болница в Германия, докато медицинският персонал я забелязал и повикал пожарната служба за помощ, съобщи ДПА.

Корморанът - лъскава черна водоплаваща птица, имал тройна риболовна кука, заседнала в клюна му, когато се появил на стъклената вратата на болница Klinikum Links der Weser в северния град Бремен в неделя.

С общи усилия медицинският персонал и пожарникарите премахнали куката и третирали раната, се посочва в изявление на пожарната служба в Бремен. По-късно птицата била пусната в парка на болницата.

„Когато ранен корморан се приближава до хората, това обикновено е животно, което се намира в изключителен дистрес и е загубило естествената си плахост“, се казва в изявлението.

Корморанът е голяма птица с дълъг врат, клиновидна глава и характерен остър клюн с гърбав връх. Рибарската кука в клюна на птицата може да бъде изключително опасна за животното. Възможни последици са инфекции, болка и невъзможност за хранене, добавят от пожарната.