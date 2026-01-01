Министерството на енергетиката на САЩ и Пентагонът за първи път транспортираха по въздух малък ядрен реактор в опит да демонстрират възможностите за бързо разгръщане на подобна технология за военни и цивилни цели, предаде Ройтерс.

Реакторът е превозен в неделя със самолет C-17 от Калифорния до военновъздушната база „Хил“ в щата Юта. Става въпрос за микрореактор "Уард" (Ward) на базираната в Калифорния компания „Валар атомикс“ (Valar Atomics). По време на полета на борда са били министърът на енергетиката Крис Райт и заместник-министърът на войната по придобиванията и поддръжката Майкъл Дъфи.

Реакторът е транспортиран без ядрено гориво. Според властите демонстрацията показва потенциала за бързо разполагане на ядрена енергия там, където е необходима, включително за нуждите на армията.

Администрацията на президента Доналд Тръмп разглежда малките ядрени реактори като един от начините за разширяване на енергийното производство на САЩ. През май миналата година Тръмп подписа четири указа, насочени към стимулиране на вътрешното развитие на ядрената енергетика с оглед на нарастващото търсене, включително за цели, свързани с националната сигурност и развитието на изкуствения интелект. През декември министерството на енергетиката отпусна два гранта безвъзмездна помощ за ускоряване на разработването на малки модулни реактори.

Министерството планира три микрореактора да достигнат критичност – състояние, при което ядрената реакция може да се самоподдържа – до 4 юли, заяви Райт.

Превозеният реактор, с размер малко по-голям от миниван, може да произвежда до 5 мегавата електроенергия – достатъчно за захранване на около 5000 домакинства, по данни на главния изпълнителен директор на „Валар атомикс“ Айзая Тейлър. Той уточни, че съоръжението ще започне работа през юли с мощност от 100 киловата, ще достигне 250 киловата по-късно през годината, а впоследствие ще бъде усилено до пълния си капацитет.

Компанията планира да започне тестови продажби на електроенергия през 2027 г., а пълна комерсиализация се очаква през 2028 г. Горивото за реактора ще бъде транспортирано от обекта за национална сигурност в Невада до съоръжението „Сан Рафаел“, съобщи Райт.

Поддръжниците на микрореакторите ги представят като алтернатива на дизеловите генератори в отдалечени и труднодостъпни райони, където доставките на гориво са чести и скъпи. Скептици обаче изразяват съмнения относно икономическата целесъобразност на технологията и посочват, че дори малките ядрени мощности генерират значителни количества радиоактивни отпадъци.

Министерството на енергетиката води разговори с няколко щата, включително Юта, относно възможности за преработка на гориво или за постоянно съхранение на ядрени отпадъци, като въпросът за окончателното им обезвреждане остава нерешен.