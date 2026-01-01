Мъж и жена са задържани при спецакция по линия „наркотици“ в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

По думите им при претърсване на ползван от двамата адрес в квартал „Столипиново“ са иззети множество дози с марихуана и синтетичен канабиноид, както и почти половин килограм суровина за производство на дизайнерска дрога.

Полицейската операция за пресичане на престъпленията с наркотици на територията на квартал „Столипиново“ е проведена в петък, 13 февруари, от служители на Шесто РУ. В къща с дворно място те задържали 53-годишен мъж и жена на 51 години, а при последвалото претърсване в имота са открити тайници с два вида високорискови вещества, съхранявани с цел разпространение. Иззети са около 38 грама синтетичен канабиноид и 48 грама марихуана, разпределени в пакети на едро и под формата на единични разфасовки – общо над 260 броя. При процесуално-следствените действия са конфискувани и над 400 грама пастообразно вещество, използвано като суровина за производство на дизайнерска дрога.

От Областната дирекция уточняват, че двамата пловдивчани са известни на полицията за подобно престъпление, като мъжът е и осъждан. Към материалите по започнатото по случая бързо производство по чл. 354а, ал. 1 от НК са приобщени и известна парична сума, както и други доказателства за осъществяваната незаконна дейност. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив извършителите са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа, се казва в съобщението.

Миналата седмица полицията в Карлово задържа 33 годишен дилър на амфетамин при специализирана акция. С постановление на Окръжна прокуратура – Пловдив мъжът бе привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.