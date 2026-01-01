Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви, че не е виждал доказателства извънземни да „са имали контакт с нас“, след като през уикенда предизвика бурни реакции в социалните мрежи, казвайки в подкаст, че извънземните съществуват, предаде Асошиейтед прес.

По време на бърза серия от въпроси с водещия на подкаста Брайън Тайлър Коен Обама беше попитан: „Извънземните истински ли са?“.

„Те са реални“, отговори той и продължи: „Аз обаче не съм ги виждал. И те не са държани в Зона 51“.

Вчера вечерта бившият президент публикува в платформата „Инстаграм“ изявление, в което изясни какво е имал предвид с коментарите си: „Опитах се да се придържам към духа на бързата поредица въпроси, но тъй като тя привлече внимание, нека да поясня. Статистически погледнато, Вселената е толкова огромна, че вероятността да има живот там е голяма. Разстоянията между планетарните системи (като Слънчевата) обаче са толкова големи, че шансовете да сме били посетени от извънземни са малки, а по време на президентството си не съм видял никакви доказателства, че извънземни са влизали в контакт с нас“.

Тайната около Зона 51, строго секретен тестови обект от времето на Студената война в пустинята Невада, отдавна подхранва конспиративни теории сред ентусиастите на тема НЛО.

През 2013 г. ЦРУ призна за съществуването на Зона 51, но не и за катастрофи на НЛО, извънземни с черни очи или инсценирани кацания на Луната.

Базата е била изпитателна площадка за редица строго секретни самолети, включително разузнавателния самолет U-2 през 50-те години и по-късно стелт бомбардировача Б-2.