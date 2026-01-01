Падналите проливни дъждове активираха свлачища и нанесоха щети в област Смолян, съобщи заместник областният управител Андриян Петров.

Заради свлечена скална маса движението по път Смолян – Средногорци се осъществява в едната лента. Скалите са паднали между селата Търън и Равнища. Участъкът е сигнализиран. Водачите трябва да се движат с повишено внимание.

Валежите активизираха свличища в Смолянско

В едната лента се осъществява и движението по пътя между село Бял извор и град Неделино. Част от пътното платно е пропаднало, малко преди разклона за село Средец движението се осъществява в лява лента. Участъкът е сигнализиран.

Шест населени места в общините Девин и Доспат са без електричество. Причината са паднали дървета. Екипи работят по отстраняването на авариите.

Комисия от община Смолян описва щетите, нанесени от проливния дъжд в село Мугла, каза за БТА заместник-кметът на Община Смолян Мариана Цекова. „Ситуацията е много зле, пътищата са изнесени максимално, на места има дълбоки ями между 50 и 70 сантиметра. Всички дерета се стичат като реки по пътя“, посочи Цекова. В село Широка лъка е паднала подпорна стена, като гараж е застрашен от падане в реката. Екип на „Български пощи“ е успял да достигне селото с помощта на трактор през пътя от Тешел, за да раздаде пенсиите на жителите.