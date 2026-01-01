Считано от 21 януари 2026 г. временно е преустановена продажбата на лекарствения продукт Окситоцин. Информацията е постъпила на 23 януари в Министерството на здравеопазването с писмо от упълномощения представител на страната "ГЕДЕОН РИХТЕР" АД.

Това става ясно от отговор на министърa на здравеопазването в оставка доц. Силви Кирилов на въпрос на депутатите от "Възраждане“ Искра Михайлова и Даниел Проданов.

В писмо, постъпило в Изпълнителната агенция по лекарствата, "ГЕДЕОН РИХТЕР" АД уведомява, че преустановява продажбите до март 2026 г., и посочва като мотив "логистични причини".

Въпросът на депутатите идва след постъпили сигнали от граждани на област Стара Загора за липса и недостиг на лекарствения продукт Окситоцин в аптечната мрежа и в лечебни заведения.

Антибиотици, резистентност, изследвания: Митове и грешки в лечението на вируси и бактерии

В отговора на здравния министър от 12 февруари 2026 г. става ясно, че към този момент в Министерството на здравеопазването са постъпили официални писма за недостиг на лекарствения продукт от четири лечебни заведения.

Лекарственият продукт Окситоцин-Рихтер е използван за предизвикване или стимулиране на маточни контракции.

Министерството на здравеопазването е предприело спешни действия и е осигурило възможност за достъп на българските пациенти до лекарствени продукти, принадлежащи към международно непатентно наименование Oxytocin.