Във вторник (17 февруари) в 12:20 ч., на терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София, с полет от Рим, се завръщат български антарктици след участието им в 34-тата Национална антарктическа експедиция. Това съобщават от Българския антарктически институт (БАИ).

В България утре се завръщат ръководителят на експедицията и на Българския антарктически институт - проф. дн Христо Пимпирев, биотехнологът Кирил Кандиларов, писателят Васил Попов и журналистът Живко Константинов.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.