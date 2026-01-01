В продължение на 50 години Жизел Пелико е живяла със съпруга си Доминик Пелико, когото описва като "добър човек, отдаден на семейството".

"Това беше красива любовна история - до деня, в който се изправих пред ужаса на фактите", споделя тя.

Тези факти разбиват на парчета привидно нормалния живот на Жизел и я поставят в центъра на дело за масови изнасилвания - престъпление, което разтърси света.

Вчера тя застана пред "CBS Sunday Morning" за първото си интервю. "Да, за първи път е. Не съм свикнала да говоря пред камери. Винаги съм била много дискретна жена", каза тя.

Всичко се разплита през 2020 г. в супермаркет в Мазан, Франция. Доминик Пелико е заловен да снима под полите на жени. Арестът му води до откриването на смущаващи кадри, на които Жизел Пелико е в безсъзнание.

"Светът ми се срина"

В местното полицейско управление следовател ѝ казва какво са открили. "Той каза: "госпожо Пелико, разпознавате ли се на тези снимки?", а аз отговорих: "не, това не съм аз". После той каза: "това е вашата спалня". Видях заспала жена, която изобщо не разпознавам, с мъж до нея. Не познавам този мъж. И тогава той ми каза: "Ще ви кажа нещо шокиращо: били сте изнасилена от 53 души". Светът ми се срина", разказа жертвата.

Тя описва жената във видеото като парцалена кукла. "Да, това бях аз, но тази жена беше безжизнена. Изглеждаше мъртва. Не можех да говоря. Бях в такъв шок. Единственото, което исках, беше да се прибера у дома и да си върна живота такъв, какъвто беше преди", каза тя.

Но този живот вече го няма. Мъжът ѝ я е дрогирал със сънотворни и мускулни релаксанти, след което е канил мъже, с които се е запознавал онлайн, които я изнасилвали.

Адвокатът ѝ Стефан Бабоно заяви, че става дума за стотици изнасилвания в продължение на поне 10 години. Той и Жизел започват да осъзнават мащаба на престъпленията, докато се подготвят за делото.

Сред доказателствата има и съобщения, които Доминик Пелико е публикувал онлайн ("Търся перверзен съучастник, за да насилваме спящата ми съпруга…"), както и текстови съобщения ("Ще ѝ сложа доза… Трябва да изчакаме поне един час, за да я насилим").

"Това беше истинско пътуване в тъмнината", каза Бабоно. Той описва кадрите като "сцени на изтезание".

"Няма друга дума за това. В тези видеа виждаме човешко същество, третирано като предмет. Виждаме мъже, които оскверняват човешко тяло, които оскверняват човек - Жизел, която страда дълбоко, защото животът ѝ е бил в опасност всеки път, когато е била дрогирана и насилвана", сподели той.

TikTok блокира акаунти с миймове срещу Жизел Пелико

Жертвите на сексуално насилие във Франция могат да останат анонимни. Затова до процеса през 2024 г. името на Жизел Пелико не е било публично известно. Но тогава тя взема смело решение - да настоява делото да бъде открито, с достъп за обществеността и медиите.

Разкриването на самоличността ѝ пред света е било трудно: "Беше много тежко. Не исках никой да открие и да знае за тази жена, преживяла цялото това насилие, защото жертвите винаги изпитват срам от случилото се. Казах си, че ако отворя заседанията при закрити врата, срамът ще смени страната си".

Думите "Срамът трябва да смени страната си" са подзаглавието на нейната книга за преживяното - "Химн на живота".

Бабоно призна, че се е тревожил, когато е чул, че тя иска открит процес: "Знаехме, че върху нея ще има огромен натиск. Гневът и омразата не градят нищо - те разрушават", каза той.

По време на процеса обвиняемите криели лицата си, докато влизали в съдебната зала. Те били на възраст между 26 и 74 години. Сред тях - пожарникар, войник и медицинска сестра. В съда много от тях твърдели, че Жизел Пелико е знаела и е била съучастник.

Но Доминик Пелико признал всичко, заявявайки: "Всичко беше без нейно знание", като добавил, че я е дрогирал по два-три пъти седмично. "Имах зависимост", казал той.

С поглед назад Жизел каза, че е имало предупредителни знаци: "Знаех само, че губя съзнание и имам здравословни проблеми", сподели тя. Имало е и периоди, в които паметта ѝ е била засегната. "Не помнех, че съм ходила на фризьор. Едва на следващия ден осъзнавах, че съм била. Същото беше и когато се обаждах на децата си - не помнех разговорите ни. Мислех, че съм сериозно болна. Консултирах се с невролози, направих си скенер - нищо не откриха", разказа тя.

Франция с историческа стъпка в борбата срещу сексуалните посегателства

Пред "Sunday Morning" Жизел запази самообладание. "Винаги съм била такава. Гневът и омразата не градят нищо - те разрушават. Не исках да поема по този път", каза тя.

Делото привлича огромни тълпи от поддръжници, които възхваляват Жизел Пелико за смелостта ѝ. "Това беше невероятен източник на сила за мен", каза тя.

Всички 51 мъже, изправени пред съда, са признати за виновни. Доминик Пелико получи максимална присъда от 20 години. Той е поискал прошка от (вече бившата си) съпруга,

"Не. Прошката е изключително трудна, но не искам да живея в омраза. Трябва да говоря с него. Това ще бъде и начин да се сбогувам", каза тя.

Тя все пак иска да го види отново. "Имам нужда от отговори. Може никога да не ги получа, но това също е част от моя път", сподели жертвата.

По време на интервюто, извън кадър, до Жизел е нейният нов партньор Жан-Лу, който заедно с децата ѝ е бил до нея и по време на процеса.

"Никога не съм мислела, че ще се влюбя отново. Това е красива история. Що се отнася до останалото - то си е наше и го запазвам за себе си. Можеш да се влюбиш на всяка възраст. Всичко е възможно и това също е послание на надежда - да си кажеш, че в живота нищо не е изгубено", заяви тя.

Шокиращи обвинения срещу десет мъже за насилие над дете във Франция

Въпреки подробностите за преживения ужас, в края на книгата историята ѝ е вдъхновяваща.

"Винаги съм се питала каква е моята мисия на Земята, защо съм се родила. Някои са художници, други - поети, трети - писатели. Мисля, че моята мисия беше да дам надежда на другите, че дори след тежки изпитания можеш да се изправиш отново и да избереш щастието. Мисля, че това беше моята мисия", пише тя.