Две бивши служителки на певеца Хулио Иглесиас го съдят в Испания, обвинявайки го в сексуални посегателства и изнасилвания, извършени през 2021 г., предаде АФП, позовавайки се на съдебни източници.

Източниците разкриват, че на 5 януари е била подадена жалба срещу 82-годишния Иглесиас, без да дават повече подробности за нейното съдържание.

Разкритието за внесения иск идва непосредствено след публикуването днес на разследване, проведено от американската испаноезична телевизия Univision и испанския всекидневник elDiario.es.

Според разследването домашна помощница и физиотерапевтка на известния певец твърдят, че са били жертви на сексуални посегателства и тормоз от негова страна. Една от тях описва деяния, които могат да бъдат квалифицирани като изнасилвания, отбелязва АФП.

Хулио Иглесиас не е отговорил на многобройните запитвания от Univision и elDiario.es, съобщават двете медии в разследването си. Той не е разговарял и с АФП при опита на агенцията да се свърже с него.

Според разследването на Univision и elDiario.es описаните деяния са се случили през 2021 г. в именията на певеца в Доминиканската република и на Бахамите.

"Чувствах се като предмет, като робиня в 21-ви век", казва една от двете ищци, идентифицирана с псевдонима Ребека в публикацията на Univision. "Той ме пипаше навсякъде", продължава младата доминиканка, която е била на 22 години, когато са се случили предполагаемите деяния.



Другата ищца - физиотерапевтка на певеца, идентифицирана като Лаура, е била на 28 години, когато е започнала да работи за него.

Роден през 1943 г., Хулио Иглесиас започва кариерата си през 70-те години на миналия век. Той е латино изпълнителят - и безспорно испанецът, с най-много продадени албуми в света - стотици милиони копия, отбелязва АФП.

Йоланда Диас - вторият вицепремиер на испанското правителство, бързо осъди в социалната мрежа Bluesky "смразяващите свидетелства", които могат да бъдат окачествени като "ситуация на робство". Министърката на равенството Ана Редондо поиска в социалната мрежа Екс "да бъде проведено разследване докрай" на разкритите деяния, информира АФП.

Писателят Игнасио Пейро, автор на биографията на Иглесиас "Испанецът, който очарова целия свят", и издателство Libros del Asteroide изразиха "дълбокото си съжаление" и обещаха "възможно най-скоро" да публикуват преработено и актуализирано издание на книгата.