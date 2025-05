Четири бивши икономки на Смоуки Робинсън твърдят в съдебен иск, подаден във вторник, че музикантът многократно ги е нападал сексуално и изнасилвал, докато са работили за него, съобщи АП.

В дело, заведено в съд в Лос Анджелис, те претендират за обезщетение от най-малко 50 млн. долара за предполагаемите нападения, които според жените са се случили между 2007 и 2024 г., и за нарушения на трудовото законодателство, включително враждебна работна среда, незаконно дълго работно време и липса на заплащане.

Представител на 85-годишния Робинсън не е отговорил на направеното от АП запитване.

Всяка от четирите жени твърди, че Робинсън е изчаквал да остане насаме с тях в къщата си в Лос Анджелис, след което ги е насилвал въпреки възраженията им. И четирите са напуснали работа по тази причина, макар и някои да са го направили след години. И четирите казват, че са се страхували да разкрият фактите поради опасения от отмъщение, публичен срам и евентуални последици за имиграционния им статут.

Смоуки Робинсън е въведен в Залата на славата на рокендрола и Залата на славата на авторите на песни. Той е сред най-големите изпълнители на хитове през 60-те години на миналия век - както с групата си Miracles, така и като солов изпълнител, с песни като Tears of a Clown и The Tracks of My Tears.