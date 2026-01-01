Бездомен румънец е направил опит да отвлече 18-месечно момиченце от родителите му в супермаркет в италианския град Бергамо, съобщи stirileprotv.ro.
Ужасяващият инцидент се е разиграл в събота около 13:00 ч. местно време, когато семейството е напускало магазина. Мъжът е хванал момиченцето за краката и е започнал яростно да го дърпа, опитвайки се да го отскубне от майката, която го е държала за ръка, пише Milano Today.
Arrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino romeno senza fissa dimora indiziato di tentato sequestro ai danni di una bambina di un anno e mezzo. L'uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, composta dai genitori e da una figlioletta usciva. Lo sconosciuto ha… pic.twitter.com/2eVUhkXlmW— Repubblica (@repubblica) February 15, 2026
Жената е оказала съпротива и е започнала да вика за помощ. Бащата, който се е намирал наблизо, незабавно се е намесил и е спрял нападателя. Няколко минувачи и охранители са помогнали мъжът да бъде обезвреден до пристигането на полицията.
Полицейският патрул е задържал нападателя. Детето е било транспортирано в болница, където лекарите са потвърдили, че момиченцето е получило фрактура на бедрената кост, което налага сложна операция.
Румънският гражданин е арестуван по обвинения за утежнено отвличане и тежка телесна повреда.