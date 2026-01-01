/ Screenshot, YouTube / Focus PrimaTV

Бездомен румънец е направил опит да отвлече 18-месечно момиченце от родителите му в супермаркет в италианския град Бергамо, съобщи stirileprotv.ro.

Ужасяващият инцидент се е разиграл в събота около 13:00 ч. местно време, когато семейството е напускало магазина. Мъжът е хванал момиченцето за краката и е започнал яростно да го дърпа, опитвайки се да го отскубне от майката, която го е държала за ръка, пише Milano Today.

 

 

Жената е оказала съпротива и е започнала да вика за помощ. Бащата, който се е намирал наблизо, незабавно се е намесил и е спрял нападателя. Няколко минувачи и охранители са помогнали мъжът да бъде обезвреден до пристигането на полицията.

Полицейският патрул е задържал нападателя. Детето е било транспортирано в болница, където лекарите са потвърдили, че момиченцето е получило фрактура на бедрената кост, което налага сложна операция.

Румънският гражданин е арестуван по обвинения за утежнено отвличане и тежка телесна повреда.

