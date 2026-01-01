Обилни валежи причиниха наводнения, свлачища и щети по инфраструктурата в няколко региона на Северна Македония, съобщи агенция МИА, позовавайки се на данни от местния Център за управление на кризи (ЦУК). Към 13:30 часа най-засегнати са били регионите Полог, Куманово, Кичево и Скопие, като най-много интервенции са регистрирани в северозападната част на страната. На места се е наложила евакуация на жители.

В района на Тетово и Гостивар са отчетени множество сигнали за наводнения и активизирани свлачища, отбелязва агенцията. В Тетово е съобщено за срутена подпорна стена на семейна къща, като на място са изпратени екипи на общинския кризисен щаб, полицията и инспекционните служби. Свлачища са регистрирани и по пътя към Попова шапка, както и на улици в града и по направлението от село Джепчище към село Джермо, където пътят е станал непроходим.

В община Желино река Вардар е преляла в село Стримница и е наводнила пет къщи, като достъпът за намеса е затруднен заради конфигурацията на терена, съобщава МИА. В общините Теарце и Йегуновце са наводнени мазета и местни пътища, а в Гостивар след спиране на валежите нивата на реките са се понижили. В село Форино след преливане на Вардар са наводнени близо 200 къщи. В ход е изпомпване на водата с участието на службите и местни жители.

Поройните дъждове у нас затвориха пътища, предизвикаха наводнения и оставиха селища без ток (ОБЗОР)

В района на Куманово, както и в общините Липково и Старо Нагоричане, към момента няма опасност от ново преливане, тъй като нивото на реките е спаднало, отбелязва МИА. В село Опае са наводнени земеделски площи след преливане на река Слупчанска, а щети по обработваеми земи има и в село Оризаре. В селището Бедине придошла река е отнесла дървен мост.

В Кичево обстановката постепенно се нормализира след спиране на валежите и спадане на речните нива. От градската болница са евакуирани 250 души от 62 семейства, на които се осигуряват храна и вода. Продължава изпомпването на вода от наводнени мазета и жилища по поречията на реките Треска и Заяшка.

В района на Скопие е съобщено за наводнение на мост при Джурумлери, както и за минимално преливане на Вардар край село Пакошево – Ново село в община Зелениково. Властите следят ситуацията и призовават гражданите към повишено внимание.