Прогнозите на синоптиците за интензивни валежи и силен вятър в страната се оправдаха. Значителни валежи с количество над 50 mm се изсипаха в няколко области.

Националният институт по метеорология и хидрология обяви оранжев и жълт код за интензивни валежи и силен вятър в 19 области. Оранжев код за интензивни валежи от дъжд е обявен в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, като за първите три е в сила и за силен вятър.

Жълт код за значителни валежи е в сила в областите Пазарджик и Кюстендил, а в останалите в сила и предупреждени за силен вятър, както и интензивни валежи - Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград и Шумен.

В някои области валежите са придружени с гръмотевици.

Временни ограничения на движението по пътищата в Смолянска област заради паднали скали

Временни ограничения на движението са въведени за пътищата Смолян - Пампорово и Широка лъка - Девин, поради паднали скални отломки, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Преминаването през участъците с паднали камъни е двупосочно в едната лента. Екипи работят на място за отстраняване на скалните късове, уточняват от ОПУ.

Обилните валежи в Смолянска област през последните дни предизвикаха проблеми, речните нива са повишени, съобщи заместник областният управител Андриян Петров. Подпорна стена в с. Старцево е паднала, затискайки автомобил. В община Мадан в района на село Вехтино реката е преляла, заливайки мост, който е единствената пътна връзка към една от махалите в района, информира Петров. Мястото на преливане е ограничено с предупредителни ленти и на място има патрул.

В община Неделино има няколко наводнени къщи. Екипи на Общинската администрация и пожарната са в готовност да започнат отводняване на засегнатите постройки.

Над пет села от общините Неделино и Златоград са без електричество. С прекъснато електрозахранване през деня са били и населени места в община Доспат, но поетапно проблемите с тока се отстраняват.

Нивото на реките е доста високо, но преобладаваща част от тях са под критичните стойности. С повишени нива са Елховска, Арда, Черна, но засега няма проблем, каза още Андриян Петров.

Пътят Велинград – Сърница временно е затворен заради наводнение и паднали скали

След обилните валежи през последните часове тунелът, отвеждащ водите на река Чепинска към язовир Батак, се е запушил. Водните потоци се разляха върху пътното платно на републиканския път, като най-критично е състоянието в участъка с падналите скали – пътят е непроходим, съобщи кметът на Сърница Неби Бозов.

Републиканският път Велинград–Сърница е изцяло затворен. На терен са екипи на полицията, които спират движението, за да гарантират безопасността на пътуващите. Гражданите се призовават да не предприемат пътувания по този маршрут и да използват обходния път Доспат–Батак.

За кризисната ситуация са информирани областният управител на Пазарджик, Агенция „Пътна инфраструктура“ и кметът на Община Велинград. Всички институции са призовани да предприемат бързи действия за почистване на река Чепинска и възстановяване на движението.

Река Доспатска излезе от коритото си

Критично е положението в с. Побит камък, съобщи още Бозов. Река Доспатска е излязла от коритото си и е наводнила няколко къщи в селото. Екипи на община Сърница дежурят и оказват помощ при нужда.

Наводнение има и във Велинград

Водата е заляла домове на бул. "Хан Аспарух" във Велинград, става ясно от публикации във Фейсбук.

Усложнена е обстановката и в Петричко

Община Петрич бе засегната от силни поройни дъждове. Данните от четирите метеорологични станции на територията на общината показват, че за около пет часа са паднали значителни количества валежи: в град Петрич са регистрирани 75 мм, в село Ключ – 40 мм, в село Рупите – 32 мм, а най-много – 86 мм – са отчетени на хижа „Конгур“.

Дежурни екипи на общинската администрация извършват обходи на критичните и традиционно проблемни участъци.

Градушки паднаха в София, Кюстендил и Брезник, съобщи NOVA.

Силният вятър нанесе щети в Хасково и Кърджали, съобщи NOVA. Подадени са десетки сигнали. Мазилка е паднала от блок на централен булевард в Хасково. Някои от откъртените парчета са доста големи и застрашават преминаващите по тротоара пешеходци, както и автомобилите, движещи се по улицата.

Пожарникарите са реагирали на сигнали за паднали клони на булевард „България“ в района до театър „Иван Димов“. Голямо дърво е паднало и в района на детелината на квартал „Орфей“. Към момента няма данни за пострадали хора.

По обяд поривите на вятъра са достигали скорост до 65 км/ч, съобщиха от метеорологичната обсерватория в града.



В Кърджали дърво е паднало върху автомобил и е причинило материални щети. От пожарната призовават гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаване под дървета и около сгради с компрометирани фасади, както и да подават сигнали, ако забележат опасности.

През нощта на места в Югозападна България и източните райони от страната все още ще превалява дъжд, в планинските райони – слаб сняг, но до сутринта валежите ще спрат. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – до умерен западен вятър и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Минималните температури ще са между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.