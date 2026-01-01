В неделя ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици. Вятърът ще бъде от юг-югозапад, умерен; в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 5° и 10°, в София – около 5°. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, а в София – около 13°.

Оранжев и жълт код за интензивни валежи и силен вятър е обявен в 19 области в страната. Очакват се значителни валежи, с количество за денонощието 25-35 mm, на места около и над 50 mm. Вятърът от юг-югозапад ще бъде със средна скорост 14-19 m/s и пориви до 24 m/s.

Оранжев код за интензивни валежи от дъжд е обявен в областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, като за първите три е в сила и за силен вятър.

Жълт код за значителни валежи е в сила в областите Пазарджик и Кюстендил, а в останалите в сила и предупреждени за силен вятър, както и интензивни валежи - Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград и Шумен.

НИМХ

В планините облачността ще е значителна с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще преобладава облачно време с краткотрайни, главно след обяд временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 12°-17°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.