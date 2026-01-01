40-годишен шофьор без книжка е в тежко състояние след катастрофа в Шуменско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 15 фрвруари на пътя Радко Димитриево към село Черноок.

Млад шофьор предизвика зрелищна катастрофа, пожарникари рязаха ламарини на колата, за да извадят момиче

При движение с несъобразена скорост, той е изгубил контрол над колата и се ударил в дърво.

Мъжът е настанен в болница - с опасност за живота. Установено е , че регистрационните номера на автомобила са предназначени за друго превозно средство.

На водача е взета кръвна проба за наличие на алкохол и се води разследване.