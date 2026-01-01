40-годишен шофьор без книжка е в тежко състояние след катастрофа в Шуменско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 15 фрвруари на пътя Радко Димитриево към село Черноок.
При движение с несъобразена скорост, той е изгубил контрол над колата и се ударил в дърво.
Мъжът е настанен в болница - с опасност за живота. Установено е , че регистрационните номера на автомобила са предназначени за друго превозно средство.
На водача е взета кръвна проба за наличие на алкохол и се води разследване.