Плевенският окръжен съд прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключението по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата, в която на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна. Това съобщиха от пресцентъра на институцията, предаде кореспондентът на БТА в Плевен Юрий Конов.

Назначена е нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, като са определени и вещите лица, които да изготвят заключение. Експертът по автотехническата част ще трябва да отговори на въпросите, поставени на експертизата от досъдебното производство и да направи оглед на процесните автомобили.

Съдът даде възможност на страните в едноседмичен срок да поставят и други, допълнителни въпроси. Бяха отправени искания за събиране на още доказателства, които съдът уважи.

По-рано в Плевен граждани се събраха пред Съдебната палата в Плевен преди началото на седмото заседание по делото за катастрофата, при която на 31 март 2025 г. загина 12-годишната Сияна Попова.

Те излязоха с искания за справедливост и спиране на войната по пътищата.

Пред събралите се бащата на Сияна Николай Попов каза, че справедливостта е най-големият дефицит в нашето общество. Не може да отнема живота на децата ни, на близките ни и след това да се опитат да откраднат единственото право, което им е останало - правото на справедливост.

Според Попов автотехническата експертиза е фалшива и не отразява действителните факти по делото. Тя е изготвена върху 12 снимки на измислена жълто-кафява следа и тези 12 снимки в момента са изчезнали от делото.

Николай Попов твърди, че е направена фалшификация върху измислени доказателства и тези доказателства са скрити. Пред дошлите на протеста той пое ангажимент да се бори за това убийствата по пътищата да бъдат спрени, съдебната система да бъде вкарана в правовия ред и в правовата държава, където ѝ е мястото и да може да получаваме елементарно право на справедливост.

"Смятам, че това е огромният проблем на обществото и смятам, че затова загина Сияна. Защото липсващият контрол, липсващото правосъдие са огромните дефицити на нашата държава. И благодарение на тези дефицити, ние сме тук, пред тази съдебна палата, за да може с натиска на улицата да заявим, че имаме право на правосъдие", каза още бащата на Сияна.

Малко след това протестиращите блокираха за кратко кръстовището пред Съдебната палата.

За да подкрепят Николай Попов, в Плевен бяха Петя Иванова от сдружение "Ангели на пътя" и Лютви Местан. В подкрепа на вещото лице Станимир Карапетков бяха дошли негови колеги.

Съдебното следствие продължава във вторник, 17 февруари. Предвидено е да бъдат разгледани останалите доказателствени искания на страните.

Досега са проведени шест съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели и вещи лица по психолого-психиатрични и съдебно-медицински експертизи. В насрочените за днес и утре съдебни заседания е предвидено да бъде изслушано заключението по автотехническата експертиза.

Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлезе в насрещната пътна лента и удари автомобила, в който се е возила Сияна. Шофьор на автомобила бе дядото на детето. Катастрофата стана на 31 март миналата година в участък от пътя Бяла – Ботевград в условията на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на нейния дядо. Подсъдимият е с мярка за неотклонение "задържане под стража".