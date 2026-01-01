„Да останем гражданска платформа за натиск или да направим следващата крачка? Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?“ - този въпрос задава бащата на Сияна Николай Попов в профила си във Facebook.

Той се оплаква от цензура и казва, че социалната мрежа е единственото място, на което може да говори с хората.

По думите на Попов той все по-често получавал призиви за участие с граждански проект на изборите тази пролет, освен това разполагал „с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора”.

“Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък. Над мен е наложена тотална цензура и единственото място, в което мога да говоря свободно, е този профил. Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания. Това е огромна аудитория. Но за реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации”, мотивира питането си Николай Попов, който изгуби 12-годишната си дъщеря на 31 март 2025 г.

Скръбният баща стана популярен с борбата си за справедливост по делото след катастрофата на пътя край Ихтиман. Момичето загина при челен удар между автомобила, в който пътува с дядо си, и тежкотоварен камион, управляван от 66-годишен шофьор.