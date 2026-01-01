Митничари иззеха близо 200 литра „домашно вино“ от супермаркет в Ямбол, съобщиха от агенция Митници.

Инспекторите установяват, че на щандове в търговския обект се предлагат 12 пластмасови бутилки бяло и червено вино с етикети за „домашно вино“, без посочен производител и без документи за произход.

В хода на контролните действия митническите служители установяват в помещение в същата сграда още 158 литра вино в метални и пластмасови съдове, електрическа помпа, както и множество празни бутилки.

Задържаха над половин тон етилов алкохол в Бургас

Управителят на магазина е посочил в обясненията си, че виното е произведено от него, но няма регистрация като независим малък винопроизводител, съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Установеното наливно вино е иззето. Проби от него ще бъдат предадени за лабораторен анализ. Предстои да бъде образувано административнонаказателно производство по случая.

ТД Митница Бургас напомня, че съгласно изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове домашното производство на вино е разрешено само със собствено грозде и за лично ползване, без право на продажба.