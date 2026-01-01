Звездата на зоопарка във Варна - малката красавица Вики вече не е бебе.
Зоопарк-Варна
Само няколко месеца, а колко много променят. Леопардчето е пораснало и не спира да се забавлява.
Чаровната Вики расте скорострелно и не спира да радва със своята игривост.
Звездата на зоопарка във Варна в атака: Леопардчето бебе Вики не спира да се забавлява (ВИДЕО)
Припомняме, че Мама Киара и бебе Виктория се превърнаха в истинска атракция в зоопарка.
Леопардчето е със стандартна морфа, също като майка си.
Зоопаркът работи всеки ден от 9:00 до 16:30 часа.
А, ето как изглеждаше сладката Вики като бебе.
