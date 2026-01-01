Звездата на зоопарка във Варна - малката красавица Вики вече не е бебе.

Само няколко месеца, а колко много променят. Леопардчето е пораснало и не спира да се забавлява.

Чаровната Вики расте скорострелно и не спира да радва със своята игривост.

Звездата на зоопарка във Варна в атака: Леопардчето бебе Вики не спира да се забавлява (ВИДЕО)

Припомняме, че Мама Киара и бебе Виктория се превърнаха в истинска атракция в зоопарка.

Леопардчето е със стандартна морфа, също като майка си.

Зоопаркът работи всеки ден от 9:00 до 16:30 часа.

А, ето как изглеждаше сладката Вики като бебе.

