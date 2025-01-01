Мама Киара и бебе Виктория се превърнаха в истинска атракция в зоопарка във Варна.

Най-малкото и сладко бебе в зоопарка вече опознава света.

БТА

Очарователната Вики тежи около 2 килограма и засега се храни само с кърма.

Обявиха конкурс за най-хубави снимки на леопардите мама Киара и бебе Вики от зоопарка във Варна

Припомняме, че от зоопарка обявиха конкурс за най-хубави снимки от посетители на мама и бебе леопард.

Можете да изпращате снимките на месинджър, като те ще се събират до 30 септември.

Победителите ще получат награди. Леопардчето е със стандартна морфа, също като майка си.

Зоопаркът премина на есенно работно време - от 9:00 до 18:00 часа.