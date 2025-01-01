Мама Киара и бебе Виктория се превърнаха в истинска атракция в зоопарка във Варна.

От зоопарка обявиха конкурс за най-хубави снимки от посетители на мама и бебе леопард.

Можете да изпращате снимките на месинджър, като те ще се събират до 30 септември.

Зоопарк-Варна

На 1 октомври снимките ще бъдат качени за гласуване във фейсбук страницата на зоопарка.

На 6 октомври ще бъдат обявени трите снимки с най-много гласове.

Победителите ще получат награди. Леопардчето е със стандартна морфа, също като майка си.

Зоопаркът премина на есенно работно време - от 9:00 до 18:00 часа.