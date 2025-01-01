Запознайте се с най-малкото и сладко бебе в зоопарка във Варна.

Леопардчето е със стандартна морфа, също като майка си.

Зоопарк-Варна

Вече започна да прави своите първи крачки във външната част на местообитанието, което споделя с майка си.

Ново сладко бебе радва посетителите на зоопарка във Варна (СНИМКА)

Поради нуждата от спокойствие и крехката възраст на леопардчето, то няма да бъде показвано по медиите, съобщиха от зоопарка.

Зоопарк-Варна

Бебето тепърва започва да проявява интерес към външния свят и не винаги може да видите малката красавица.🥰

Зоопаркът е с работно време от 9:00 до 19:00 часа.