Обявиха победителите в конкурса за най-хубави снимки от посетители на мама Киара и бебе Вики в зоопарка във Варна.

Зоопарк-Варна

Това са: Тодор Тодоров с 38%, Магдалена Александрова-Андонова с 33%, Ирена Камаджиева със 7%. Победителите ще получат награди.

Обявиха конкурс за най-хубави снимки на леопардите мама Киара и бебе Вики от зоопарка във Варна

Мама Киара и бебе Виктория се превърнаха в истинска атракция в зоопарка.

Най-малкото и сладко бебе вече опознава света.

Леопардчето е със стандартна морфа, също като майка си.

Зоопаркът премина на есенно работно време - от 9:00 до 18:00 часа.