Запалиха колата и входната врата на кмета на Бистрица - Самуил Попов. За случая съобщи самия той в ефира на "Здравей, България". По думите му палежът е станал около 1:30 часа след полунощ.

Масирана полицейска операция на СДВР се провежда в района на с. Бистрица, съобщиха от столичната полиция във Фейсбук. Със заповед на директора на столичната дирекция, на територията на селото и околностите се провежда мащабна акция с участието на полицейски сили от криминална и охранителна полиция, информират от СДВР.

Извършват се проверки на входно-изходните артерии, а криминалисти провеждат активни оперативно-издирвателни действия за установяване и задържане на авторите на престъплението. Работи се по всички възможни версии.

„Чух нещо като експлозия. Погледнах към двора и видях, че автомобилът ми гори вътре в имота. Веднага се обадих на 112“, разказа Попов. Малко по-късно дим започнал да влиза и в къщата. Впоследствие той установил, че е била подпалена и входната врата.

„Двама души са влезли, сипали са запалима течност и така е започнал да гори автомобилът, а след това и къщата“, обясни кметът. Попов твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от имота му, когато излязъл да провери какво се случва.

Работи се активно по случая, съобщиха за БТА от МВР.

В къщата на третия етаж са спели кметът, съпругата му и четиригодишната им дъщеря. На първия етаж живее племенникът на кмета на Бистрица и неговата майка. Същата нощ няколко приятели са били на гости на племенника му.

Попов посочи още, че и преди е подавал сигнали за отправени срещу него заплахи, но не му е била оказана необходимата помощ.

Реакции след палежа

Столичният кмет Васил Терзиев излезе с реакция по случая.

Терзиев изразява категоричното си възмущение от палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов.

„Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали,” заявява Терзиев.

Столична община припомня, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство,Къде са превантивните действия на службите? Къде е МВР и къде е Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството,” пита Васил Терзиев.

“Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява.“

Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.

Столична община очаква от компетентните органи конкретни действия и публична отчетност.

Народният представител от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев също коментира палежа.

"Това не е просто сплашване. Това е опит за убийство на длъжностно лице и семейството му. Само преди няколко месеца двама маскирани с бухалки влязоха в кметство Бистрица.

Полицията НЕ ги хвана. Няма заловени. Няма осъдени. Независимо от множеството камери и малкото населено място, където всички се познават", пише Сабрутев.

"На камерите се вижда как двама мъже (най-вероятно същите двама) заливат колата му с бензин и я подпалват.

Където заплатите на полицаите са 50% по-високи, а престъпниците са на свобода. Щом имат наглостта да посегнат на кмет, какво остава за нормалните граждани?", запита още той.

Категорично осъждам всяка форма на насилие и сплашване срещу избрани представители на местната власт. Това заяви председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, цитиран от пресцентъра, във връзка с палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов.

По думите на председателя на СОС посегателствата срещу кметове не са личен акт – те са атака и срещу институциите, местното самоуправление и демократичния ред. Различията в позиции се решават чрез закон, диалог и публичност, а не чрез натиск, заплахи и страх, добави Петров.

Той изрази своята пълна институционална подкрепа към кмета на Бистрица Самуил Попов и допълни, че очаква компетентните органи да действат бързо и решително, да установят извършителите и да бъде приложена цялата строгост на закона.

Насилието няма място в една демократична и правова държава, заяви още председателят на СОС.

От групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Столичния общински съвет настояват органите на реда бързо да разкрият извършителите на палежа в Бистрица. По думите им посегателство срещу кмет е посегателство и срещу институцията и срещу правото на хората в Бистрица да бъдат представлявани свободно и без страх.