Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност две години в размер на 150 млн. евро на аукцион, насрочен за 23 февруари, става известно от информация на страницата на БНБ в интернет.

Облигациите са от емисия BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 2,25 на сто.

Финансовото министерство ще предложи за продажба 10-годишни ДЦК за 150 млн. евро

Това ще бъде четвърти аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата година, показва справка на БТА в сайта на БНБ.

През януари бяха проведени два аукциона за продажба на двугодишни и петгодишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро, а на аукцион, проведен на 9 февруари бяха пласирани успешно десетгодишни ДЦК за 150 млн. евро.