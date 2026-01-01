Министерството на финансите ще предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години в размер на 150 млн. евро на аукцион, предвиден за 9 февруари тази година, става известно от обявление на сайта на Българската народна банка.

Облигациите ще са от емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. с годишен лихвен процент в размер на 3,50 на сто.

Това ще бъде трети аукцион за продажба на ДЦК на вътрешния пазар през настоящата 2026 година, сочи справка на БТА в данните на Министерството на финансите. През януари бяха проведени два аукциона за продажба на 2-годишни и 5-годишни ДЦК в размер от по 150 млн. евро. Така, от началото на тази година общият размер на новия дълг ще достигне 450 млн. евро, ако аукционът, насрочен за следващата седмица, бъде успешен.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година, уточнява БТА.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева). ДЦК за приблизително 1,7 млрд. евро (3,3 млрд. лева) бяха пласирани на вътрешния пазар, а други около 7,2 млрд. евро бяха набрани в резултат на две дългови операции на международните пазари.