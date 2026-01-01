Лекар издаде документ за фалшив смъртен акт, поискан от майка и син, съобщиха от прокуратурата.

От там уточняват, че по случая са привлечени като обвиняеми трима души – 22-годишният мъж, 42-годишната му майка и 60-годишен лекар. Разследването се води от Районна прокуратура – Стара Загора.

По данни на прокуратурата на 18 август е бил издаден неистински официален документ - съобщение за смърт от общопрактикуващ лекар в област Стара Загора на младия мъж, с цел документът да бъде използван. Документът е бил представен пред кмет на селото, който е издал акт за смърт с дата 20 август 2025 година.

Жена написа фалшиво завещание, че починал роднина й завещава цялото си имущество и пари

Майката и синът са живеели и работили във Великобритания. Преди няколко дни младият мъж се върнал в България. В този период е подал искане за смяна на документи за самоличност, при което служители са установили, че той се води починал, след което е започнало разследване.

Под ръководството на Районна прокуратура – Стара Загора са разпитани свидетели и са събрани писмени доказателства. На обвиняемите са наложени мерки за неотклонение „забрана за напускане пределите на Република България“ и „подписка“. Активните действия по разследването продължават.