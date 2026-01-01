По повод началото на Великия пост в Кюстендил ще бъде посрещната икона с частица свети мощи на св. Гавриил Ургебадзе. Ще бъде отслужена и патриаршеска света литургия, съобщиха от Архиерейското наместничество в града.

В навечерието на Великия пост, на 21 февруари в Кюстендил, ще бъде посрещната икона със светите мощи на св. Гавриил Ургебадзе, която ще остане за поклонение в града до 22 февруари. Церемонията по посрещането на иконата със светите мощи ще се състои от 17:00 ч., в храма "Успение Богородично" в Кюстендил, където по-късно ще бъде отслужена и архиерейска вечерня.

На 22 февруари в храма "Успение Богородично" ще бъде посрещнат Софийския митрополит и Български патриарх Даниил, а в 9:00 ч. е началото на Патриаршеската св. литургия.

"Нека в навечерието на светата Четиридесетница да отправим обща молитва към Бога, в едно с духовния отец на българския народ - Негово светейшество Софийския митрополит и патриарх български Даниил, за благословение на предстоящия духовен подвиг. Нека отправим молитва и към Божия угодник св. Гавриил, за неговата молитвена подкрепа, черпейки духовен пример от живота му, за истинска подготовка и достойно посрещане на Празника на празниците - Възкресение Христово, и за благословение на жителите на града и населените места, които се намират в духовната околия", посочиха още от Архиерейското наместничество.