Министърът на околната среда и водите Манол Генов предаде ключовете на 20 нови високопроходими автомобила, предназначени за дейности по опазване на защитените територии и зоните от мрежата „Натура 2000“.

Осигуряването на модерна материално-техническа база е важна стъпка към по-ефективното управление на природното богатство и успешното прилагане на българската и европейската политика по опазване на биологичното разнообразие у нас.

Автомобилите бяха предоставени на Регионалните инспекции по околната среда и водите в цялата страна, Дирекциите на трите национални парка „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, както и на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Моторните превозни средства са закупени по Програма „Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 г.

„Тези 20 превозни средства ще бъдат в услуга на нашите дейности по опазване на околната среда – както на „Натура 2000“, така и на защитените територии, защитените зони и защитените местности – на цялото ни природно наследство“, заяви министър Генов. С тях ще се подпомогне изпълнението на новите функции на органите за управление, включително разработването и прилагането на териториални планове за защитените зони, както и по-активното участие на местните общности и заинтересованите страни в процеса на управление.

Предоставянето на автомобилите е резултат от съвместните усилия на държавата и частния сектор, реализирани с европейска финансова подкрепа. „Това е пример как държавата и бизнесът могат да работят в синхрон и коректно партньорство, когато имат обща цел – опазването на природата“, подчерта той.

Проектът е на стойност малко над 2 млн. евро и включва не само автомобили, но и съвременно оборудване – компютърна техника, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, дронове, ГИС софтуер и лицензи.

Министърът отбеляза, че инициативата е част от по-широка програма за инвестиции в опазването на биоразнообразието. Сред предвидените дейности са защита и съхраняване на местните видове, както и ограничаване на инвазивните видове, които застрашават природните екосистеми. „Имаме и множество договори с неправителствени организации – те са наши партньори и помощници в защитата на околната среда, но контролната дейност и грижата трябва да бъдат най-вече на държавата“, посочи още Генов и пожела на служителите безаварийна работа с новата техника.

Д-р Васил Баров, президент на „Ратола“, благодари на МОСВ за доверието и обърна специално внимание на техническите възможности на автомобилите. Машините са оборудвани със 160-конски сили двигатели, 4x4 задвижване, блокиращ диференциал и независимо окачване, което ги прави подходящи за работа при труднодостъпни терени и полеви условия. „Тези автомобили са създадени именно за работа извън пътя и ще подпомогнат служителите при изпълнение на техните задачи в различни природни условия“, обясни той и пожела на бъдещите им водачи безопасно и безаварийно пътуване.

С изпълнението на проекта министерството дава ясен знак, че опазването на мрежата „Натура 2000“ е дългосрочен и последователен приоритет. По Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда 2021–2027 г.“ е осигурен ресурс от над 132 млн. евро, насочен към реални мерки за опазване и възстановяване на природата в България.

Автомобилите са закупени по проект „Функционално обезпечаване на органите за управление на мрежата Натура 2000“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., по договор между МОСВ и „РАТОЛА ЛИЗИНГ“ ЕООД.

С изпълнението на проекта ще се подпомогне ефективното управление на Европейската мрежата „Натура 2000“ чрез материално и техническо обезпечаване на органа за управление на защитените зони на национално ниво и на органите за управление на регионално ниво.

С промените на Закона за биологичното разнообразие в края на 2023 г. се създадоха органи за управление на защитените зони от мрежата „Натура 2000“. На национално ниво това е министърът на околната среда и водите, а на регионално ниво – директорите на Регионалните инспекции по околната среда и водите, Дирекциите на национални паркове и Басейнова дирекция „Черноморски район“. За тяхната работа се идентифицира необходимост от обезпечаване с техника, оборудване и софтуер.

Вече е доставено офис оборудване, компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, дронове, ГИС софтуер и лицензи. Бенефициент по проекта е дирекция НСЗП към МОСВ. Общият бюджет е 2 161 079,30 евро, от които 1 745 986,77 евро са европейско финансиране, а 415 092,53 евро – национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като началото му е през юли 2025 г.