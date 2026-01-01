Със заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов са обявени за защитени нови четири вековни дървета.

Три от тях са на приблизителна възраст 100 години и са от вида цер (Quercus cerris). И трите са с височина около 22 м и се намират в местността „Кремъка“ в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч. Обиколка на стъблата им е съответно 3 м, 3,20 м и 3,70 м.

Четвъртото 100-годишно дърво е от вида космат дъб (Quercus pubescens), има обиколка на стъблото 2,70 м и височина около 20 м и също се намира в местността „Кремъка“ в землището на с. Слатина.

Предложението за обявяването и на четирите вековни дървета е внесено от Министерството на отбраната.

С обявяването на четирите дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.