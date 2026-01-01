Доц. д-р Лъчезар Милушев встъпи днес в новата си длъжност като зам.-кмет на Столична община по сигурността. Позицията е част от новообособеното направление „Сигурност“, създадено след влизането в сила на новата управленска структура на Столична община от 1 февруари 2026 г.

Реформата, приета от Столичния общински съвет през декември 2025 г., въвежда нов модел на разпределение на правомощия, отговорности и контрол и цели по-координирано управление на ключовите градски политики.

“Сигурността на София не бива да разчита само реакция при кризи, а постоянна работа по превенция, координация и ясна отговорност – моята цел е общината да действа предвидимо и навреме, когато хората разчитат на нея,“ коментира Милушев.

Създаването на самостоятелен ресор по сигурността отговаря на нарастващите изисквания към управлението на столицата – град с интензивен обществен живот, масови събития, протести и висока концентрация на хора и критична инфраструктура. Досега дейностите по обществен ред, превенция и реакция при кризи бяха разпределени между различни структури, без единен управленски център, съобщават от СО.

Доц. д-р Лъчезар Милушев има над 30 години професионален опит в системата за национална сигурност. Заемал е ръководни и експертни позиции в Министерството на вътрешните работи, включително директор на дирекция „Анализ и политики“, съветник на министъра на вътрешните работи и помощник на главния секретар на МВР.

Работил е в областта на стратегическото планиране и координацията при кризи, противодействието на тероризма, защитата на обекти с масово пребиваване на хора и елементи от критичната инфраструктура. Бил е и ръководител на направление „Сигурност и комуникации“ в Националния дворец на културата, включително по време на провеждането на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, както и консултант на кмета на Столична община по въпросите на сигурността.

Като заместник-кмет по „Сигурност“ той ще отговаря за координацията между общинските структури, районните администрации и държавните институции, включително МВР, СДВР, СДПБЗН и РЗИ, с цел по-бърза реакция, по-добра превенция и ясно поета управленска отговорност за сигурността в града.

Сред основните приоритети в ресора са изграждането на устойчива система за координация при кризи и извънредни ситуации, засилване на превенцията и анализа на риска, по-добра подготовка при масови събития, както и по-тясно оперативно взаимодействие между общината и държавните институции. Амбицията е сигурността в София да се управлява системно и проактивно, с фокус върху защитата на хората и устойчивостта на градската среда.