"Екс" (бившият Twitter) се срина този следобед за хиляди потребители, предаде DailyMail.

Според Down Detector проблемите със социалната платформа на Илон Мъск са започнали около 13:30 ч. по Гринуич и засягат потребители от цял свят.

До момента във Великобритания са регистрирани над 10 000 сигнала за проблеми, а в САЩ броят им надхвърля 42 000.

ChatGPT се срина

Макар причината за срива да остава неясна, повече от половината от подадените сигнали (57%) са свързани с приложението "Екс".

20% от проблемите са свързани с хронологията на публикациите, а 17% от потребителите съобщават за затруднения с уебсайта.

„Публикациите не могат да се заредят в момента“ - това съобщение виждат част от потребителите на платформата при опит да я достъпят през приложението за iOS.

В уеб версията на "Екс" също не се зареждат публикации, като се появява съобщение: „Възникна проблем. Опитайте да презаредите“.