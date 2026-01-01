Говорителят на комисията по национална сигурност в парламента на Иран Ебрахим Резаи предупреди днес, че Иран може да обогати уран до чистота от 90%, при което суровината ще се смята за годна за разработването на ядрено оръжие, ако Ислямската република бъде атакувана отново, предаде Ройтерс.

"Една от възможностите, с която Иран разполага в случай на повторна атака, е да обогати запасите си от уран до 90%. Това ще бъде обсъдено в парламента", написа в социалната мрежа "Екс" Резаи, който е говорител на парламентарната комисия по национална сигурност и външна политика.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че текущото примирие между САЩ и Иран "е на изкуствено дишане", след като отхвърли отговора на Техеран на мирното си предложение, което е признак за това колко крехки могат да бъдат дипломатическите усилия за прекратяването на конфликта.

През юни миналата година Тръмп посочи, че ядрените съоръжения на Иран са били "напълно унищожени" от израелско-американските удари по време на 12-дневната война, което е ограничило Ислямската република във възможностите ѝ да обогатява уран.

Все още не е ясно за какви цели се използват резервите от уран на Иран, обогатени до 60% – само на крачка от обогатяването от 90% за военни цели.

Според оценки на американското разузнаване иранската ядрена програма не може да бъде съществено ограничена, освен ако резервите от обогатен уран не бъдат премахнати или унищожени.

Въпросите за иранската ядрена програма са в центъра на споровете при преговорите между Иран и САЩ за прекратяване на конфликта, който започна в края на февруари тази година. Техеран желае програмата да бъде обсъдена на по-късен етап, докато Вашингтон настоява Иран на премести запасите си от уран в чужбина и да се откаже от неговото обогатяване, припомня Ройтерс.