"Сигурно сега ще ядосам много хора - и сред своите, и сред чуждите, но Кирил Петков не е сам автор на арестите ни. Не е стоял сам в кабинет 1 на МС (кабинетът на премиера) и знам от него, че не си е измислил сам цялата оперативна комбинация - белезници, претърсвания, арести" - това написа ПР специалистът на ГЕРБ Севдалина Арнаудова в социалните мрежи. Постът й идва на фона на делото срещу бившия премиер.

Софийският градски съд днес разпита двама полицаи, свидетели по делото срещу Петков за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател. Той е обвинен за това, че е превишил властта си и че е разпоредил на началник и на заместник-началник на отдел „Разследване и методическо ръководство по разследването“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), както и на главен разследващ полицай в отдела, да извършат действия в разрез със закона. По думите на свидетеля Цветан Йоцов, полицай от Главна дирекция „Национална полиция“, по преписката по сигнала, по който бяха задържани през 2022 г. Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова се работило дълго време и всяка седмица се докладвало на ръководството на дирекцията какво точно е свършено. На 17 март 2022 г сутринта Йоцов е бил повикан на среша в Министерския съвет, на която е присъствал Петков, премиер тогава, Асен Василев, министър на финансите тогава, Бойко Рашков, министър на вътрешните работи по това време, и началници на полицейски отдели. Имало е около 15 души. Йоцов обясни, че там е станало ясно, че не трябвало да се докладва преписката на прокуратурата все още, било е обсъдено как ще се действа – трябвало е да се претърсят домовете на тримата и те да се задържат.

Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова са обсъждани в МС

"Този статус не е защита на Кирил Петков, както мнозина ще го използват, ние двамата с Кирил Петков сме си казали всичко по тази тема, даже и повече - той поднесе извиненията си. Този статус е защита на фактите и на всички събития от онази вечер на 17-ти март 2022 г. И този статус не е в защита на всички останали, които от 10:00 ч. (по свидетелските показания) са били до Кирил Петков буквално и преносно във въпросния ден в кабинета му и зад гърба му. Които днес ни биват представяни за “достойни” пазители на държавността и правовия ред", посочва още Арнаудова.

По думите й днес Кирил Петков е останал сам в съдебната зала, но не е било така на 17 март 2022 г.

"Не ви ли е срам да хвърлите цялото гнусно авторство от онази нощ само и единствено на Кирил Петков? И ви питам аз - чуждата?! Не бързайте да обвинявате, че правя публична интрига, защото изобщо не ме интересува вашата партийна кухня, сами си я запалихте. Казвам само, че Кирил Петков остана сам днес, а не беше така на 17-ти март 2022 г. (денят на арестите)", посочва още тя.