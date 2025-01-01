Рисунка на човешка фигура върху стена (графит), посветена на световноизвестния тенисист Новак Джокович и разположена в централната част на Белград, беше заличена днес, след като бе залята с черна боя, стана ясно от публикации в социалните мрежи. Това предава кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.
Творението е дело на архитекта и активист Андрей Йосифовски, известен като Пианиста, вдъхновено от прочутия жест на Новак, по време на тазгодишния тенис турнир Уимбълдън, наподобяващ помпане на гума.
Графитът, на който Джокович е изобразен в тази характерна поза, имаше надпис: “Помпай, помпай, защо спря!?”, но в нощта срещу вторник, 21 октомври, неизвестен извършител го заличи с черна боя.
"Помпай, помпай, защо спря?!" е част от песен, с която Джокович подкрепи антиправителствените протести по време на най-стария и престижен турнир по тенис в света - шампионатът Уимбълдън.
Авторът на творбата Андрей Йосифовски публикува днес снимки от боядисаната стена, обвинявайки привърженици на управляващите за вандалския акт.
"Те можеха да заличат само написаното "Помпай, помпай“, но да задраскат фигурата на Новак, това наистина не ми е ясно. Значи, те са готови да заличат историята, само и само да управляват. Невероятно е!“, каза Пианиста в коментар пред в. "Данас".
Световноизвестният тенисист Новак Джокович многократно изрази подкрепа за антиправителствените протести в Сърбия, а наскоро обяви, че се мести да живее със семейството си в Гърция.
Джокович прехвърли в гръцката столица Атина и тенис турнира си, след като бе обявен за предател от сръбския президент Александър Вучич, написа в. "Гадзета дело Спорт" през септември.