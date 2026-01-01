Западните страни са изправени пред война на два фронта, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Войната в Украйна и конфликтът на САЩ и Израел с Иран са двете основни военни арени, които въздействат на европейските страни, каза Стармър на среща на върха на Съвместните експедиционни сили във Финландия.

Стармър одобри британските сили да започнат да задържат танкери от руския сенчест флот, като пристигна за срещата в Хелзинки.

"Фокусът е до голяма степен върху руската агресия в Украйна и трябва да приемем, че се води война на два фронта - иранският конфликт и продължаващият конфликт в Украйна", подчерта Стармър в началото на срещата.

"Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим. Разбира се, ще има дискусии за разходите за отбрана и способностите за отбрана", каза британският лидер.

Съвместните експедиционни сили са военна коалиция от 10 европейски страни, в която, освен Обединеното кралство, членуват още Дания, Естония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Финландия и Швеция.