Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев спря временно всички плащания от дъщерните дружества. Това обяви той в социалните мрежи.

"Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите", пише министърът.

По думите му прекратяването е предприето заради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. "Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии", обяснява той.

Пулев отбелязва, че хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. "Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите", пише още икономическият министър.