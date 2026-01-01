Тежкотоварен автомобил катастрофира на пътя Габрово – Царева ливада, съобщиха от Облстната дирекция на МВР в Габрово.

На 11 май 2026 г. в 04:05 ч. е поискано съдействие от Областната дирекция на МВР за оказване на техническа помощ при обезопасяване на катастрофирал тежкотоварен автомобил на пътя Габрово – Царева ливада, в района на село Беломъжите.

При оказване на съдействието са участвали един противопожарен автомобил и четирима пожарникари от РСПБЗН-Габрово, информираха още от Областната дирекция на МВР.

Не се съобщава за жертви и ранени.