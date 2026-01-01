Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще засили ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол на ГКПП „Капитан Андреево“ със съдействие от Европейската комисия (ЕК). Очаква се експерти от други държави членки да подпомогнат работата на своите колеги на най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа чрез мониторинг на място, обмен на добри практики и съвместни обучения.

Това стана ясно от онлайн среща между ръководството на БАБХ и представители на Отдел G4 – Официален контрол към Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ (DG SANTE).

По време на разговора беше подчертано, че контролът на ГКПП „Капитан Андреево“ не е само национален ангажимент, а критичен елемент от сигурността на целия вътрешен пазар на ЕС, тъй като през него преминават животни, храни, фуражи и растения, които след това се разпространяват във всички държави членки. Българската страна заяви своята пълна готовност за прозрачност и предприемане на незабавни действия за повишаване на ефективността на проверките, както и за преодоляване на всички констатирани пречки и несъответствия, които са били обект на критика от страна на ЕК.

„Въпреки отчетеното подобрение при одита на ЕК от 2025 г., системният риск на ГКПП „Капитан Андреево“ остава висок“, посочи изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски.

Като критични зони той посочи опасността от нерегламентирано влияние, натиск или зависимост поради намесата на частни субекти в зоните за контрол, недостатъчния капацитет на помещенията за официален контрол по време на пикови периоди и проблеми с поддръжката на зоните за животни. Бяха отбелязани също пропуски в честотата на идентификационните и физическите проверки при определени категории стоки, възможността за оказване на външно въздействие при дейностите по официалния контрол и манипулиране на резултатите от анализите.

DG SANTE може да помогне с краткосрочни мисии на експерти от своята Оперативна група (т.нар. Task Force) и създаване на съвместна работна група с участието на инспектори от различни държави членки. Беше обещано съдействие също за осигуряване на по-продължително присъствие на европейски специалисти и наблюдение в реално време на процедурите по официалния контрол на граничния пункт. Д-р Мавровски предложи ГКПП „Капитан Андреево“ като подходящо място за практически обучения на инспектори от различни държави членки по програмата на ЕК „По-добро обучение за по-безопасна храна“ (BTSF).

Като възможни бъдещи действия на БАБХ бяха посочени осигуряването на собствена, защитена инфраструктура за официален контрол на границата, която не се управлява от икономически заинтересовани частни лица, а така също извършването на оценка на всички текущи оперативни процеси и тяхното съответствие с европейските принципи за независимост и безпристрастност. Целта е да се елиминират всички непосредствени рискове, които биха могли да осуетят официалните проверки.

БАБХ и DG SANTE се обединиха около необходимостта от силен, независим и ефективен граничен ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, който да защитава не само националната, но и европейската хранителна сигурност.