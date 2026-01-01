Яйца и пилешко месо с текло над 188 кг иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В лек автомобил с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити пликове с кори с яйца с общо тегло 108 кг и 80,8 кг пилешко месо без документи. Стоките са конфискувани и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

По-рано днес от БАБХ обявиха, че Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) ще ги подкрепи в борбата срещу лошите практики в сектора.

Двете организации заедно ще полагат усилия да ограничат нелегалните кланици и цехове за преработка, както и да намалят нарушенията в регистрираните предприятия, които излагат на риск здравето на потребителите и рушат репутацията на целия бранш. Целта е да се повиши качеството на месото и месните продукти, които стигат до пазара, както и да се защитят коректните производители. За това се договориха днес ръководствата на БАБХ и на браншовата асоциация, информират от БАБХ.

На срещата изпълнителният директор на Агенцията д-р Ангел Мавровски подчерта значението както на официалния контрол, така и на самоконтрола на месопреработвателите за гарантиране на безопасността на храните. Той отбеляза ефективността на новия метод на работа в БАБХ - кръстосаните проверки, при които инспектори от една област работят в друга. Именно по този начин са установени сериозни нарушения. В същото време в страната функционират множество предприятия, които спазват изискванията и поддържат високи стандарти на работа, посочи д-р Мавровски.

Представителите на АМБ поеха ангажимент да засилят самоконтрола сред своите членове и да съдействат за утвърждаване на добрите практики в бранша. По данни на Асоциацията в страната са регистрирани приблизително 460 месопреработватели, а около 100 от тях членуват в организацията.

Двете страни са единодушни, че в сектора е необходима по-голяма прозрачност, посочват от БАБХ. Те призовават потребителите да се доверяват само на регистрирани производители и търговци. Закупуването на храни от нелегални обекти може да представлява сериозен риск за здравето, тъй като предлаганите продукти са с неясен произход и са произведени при условия извън ветеринарномедицинския контрол, напомнят от Агенцията.

Над 3,5 тона храни от животински произход са възбранени и ще бъдат унищожени след проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните в месодобивно и месопреработвателно предприятие в град Дулово, съобщиха от БАБХ миналата седмица. Също тогава от Агенцията информираха, че над 2 тона кисело мляко и йогурт и повече от 4200 литра айрян от мандра в силистренско село ще бъдат унищожени. Нарушенията в мандрата в Силистренско са установени от инспектори от Добрич, информираха тогава от Агенцията и увериха, че БАБХ продължава да прилага принципа на така наречените кръстосани проверки, при които служители от една област работят в друга област на страната, за да бъдат избегнати местните зависимости и опитите за натиск върху контролните органи.